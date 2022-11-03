Намагаються перестрахуватися. У ГУР відреагували на зняття російського прапора з Херсонської ОДА

За його словами, росіяни проводять інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), коли намагаються видавати бажане за дійсне.

"Вони готуються до оборони, перекидають живу силу і намагаються створити враження, що ось-ось підуть. Але про всяк випадок прапори знімають, бо минулі рази, зокрема, під час звільнення Харківської області, коли тікали так, що триколори забували, то "неудобно получалось". Тому цього разу намагаються перестрахуватися", - сказав Юсок.

При цьому він додав, що яке б це ІПСО не було, Сили оборони готові до різних сценаріїв і, зрештою, Херсон та інші території будуть звільненні.

Окрім цього, Юсов зазначив, що росіяни можуть переслідувати кілька цілей, коли переодягаються в цивільне у Херсоні.

"Це і провокації під чужим прапором, це і постановки та імітації, це і намагання залишити частину ДРГ. Інструментів, як використати військових у цивільному, насправді багато. Інша річ, що ці інструменти вже зараз відпрацьовуються українськими спецслужбами", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

При цьому начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни можуть готувати провокації у Херсоні та області.

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