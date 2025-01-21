Намагаються обійти із заходу. Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ, - ЗСУ

"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти. Їхній наступ зповільнюється й ми сподіваємося, що зрештою припиниться", - розповів Трегубов.

За його словами, росіяни намагаються чіплятися за будь-яке приміщення, за будь-яку лісопосадку малими групами й просто там укріплюватися й створювати відповідний вогневий контроль перед собою.

"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце.", - додав речник.

За словами Трегубова, якщо раніше окупанти таким чином йшли на Покровськ, то тут вони дійшли до тієї дистанції, де по них почало прилітати з самого міста й вони зрозуміли, що не можуть йти в перед і починають намагатися його обходити.