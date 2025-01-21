Намагаються обійти із заходу. Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ, - ЗСУ

Російські війська змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки, а також перервати українські логістичні ланцюги.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти. Їхній наступ зповільнюється й ми сподіваємося, що зрештою припиниться", - розповів Трегубов.
За його словами, росіяни намагаються чіплятися за будь-яке приміщення, за будь-яку лісопосадку малими групами й просто там укріплюватися й створювати відповідний вогневий контроль перед собою.
"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце.", - додав речник.
За словами Трегубова, якщо раніше окупанти таким чином йшли на Покровськ, то тут вони дійшли до тієї дистанції, де по них почало прилітати з самого міста й вони зрозуміли, що не можуть йти в перед і починають намагатися його обходити.
Нагадаємо, останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Як розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.
Нещодавно у ЗСУ повідомляли, що наразі про напівоточення Покровська навіть не йдеться. Хоча росіяни сподіваються на це.
Сьогодні американський Інститут вивчення війни зазначав, що росіяни створюють ударне угруповання на південь від Покровська. Це може свідчити про плани РФ змінити тактичні пріоритети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.