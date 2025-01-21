Пытаются обойти с запада. Оккупанты изменили тактику наступления на Покровск, - ВСУ

Российские войска изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Оккупанты пытаются обойти город с запада через маленькие села и лесопосадки, а также прервать украинские логистические цепи.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"С запада они пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город с запада и пытаться давить, прервать наши логистические цепочки. Наши усилия направлены на то, чтобы не допустить этого, поскольку у нас есть сам Покровск, поскольку у нас есть эта база с которой можно действовать. Их наступление замедляется и мы надеемся, что в конце концов прекратится", - рассказал Трегубов.
По его словам, россияне пытаются цепляться за любое помещение, за любую лесопосадку малыми группами и просто там укрепляться и создавать соответствующий огневой контроль перед собой.
"Наша задача в этой ситуации - это уничтожать их. На Покровском направлении интенсивность вообще боестолкновений сопоставима со всеми другими нашими направлениями вместе взятыми. Там до 70 доходит до боестолкновений в сутки. Даже если одна группа уничтожается, другая группа пытается занять ее место", - добавил спикер.
По словам Трегубова, если раньше оккупанты таким образом шли на Покровск, то здесь они дошли до той дистанции, где по ним начало прилетать из самого города и они поняли, что не могут идти в перед и начинают пытаться его обходить.
Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Как рассказывал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.
Недавно в ВСУ сообщали, что сейчас о полуокружении Покровска речь даже не идет. Хотя россияне надеются на это.
Сегодня американский Институт изучения войны отмечал, что россияне создают ударную группировку к югу от Покровска. Это может свидетельствовать о планах РФ изменить тактические приоритеты.
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