Пытаются обойти с запада. Оккупанты изменили тактику наступления на Покровск, - ВСУ

"С запада они пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город с запада и пытаться давить, прервать наши логистические цепочки. Наши усилия направлены на то, чтобы не допустить этого, поскольку у нас есть сам Покровск, поскольку у нас есть эта база с которой можно действовать. Их наступление замедляется и мы надеемся, что в конце концов прекратится", - рассказал Трегубов.

По его словам, россияне пытаются цепляться за любое помещение, за любую лесопосадку малыми группами и просто там укрепляться и создавать соответствующий огневой контроль перед собой.

"Наша задача в этой ситуации - это уничтожать их. На Покровском направлении интенсивность вообще боестолкновений сопоставима со всеми другими нашими направлениями вместе взятыми. Там до 70 доходит до боестолкновений в сутки. Даже если одна группа уничтожается, другая группа пытается занять ее место", - добавил спикер.

По словам Трегубова, если раньше оккупанты таким образом шли на Покровск, то здесь они дошли до той дистанции, где по ним начало прилетать из самого города и они поняли, что не могут идти в перед и начинают пытаться его обходить.