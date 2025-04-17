"Намагаюсь зупинити Путіна". Трамп виправдався після заяв про Зеленського та війну

"Я не вважаю, що Зеленський відповідальний за це. Але я не радий тому факту, що війна почалась", - заявив Трамп.

На його думку, це війна, яку США не починали, і котра нібито могла б не початись, якби він був президентом.

"Мільйони людей були б живі, і міста, які зараз зруйновані, вони б розвивались та процвітали. Але зараз ці міста просто знищені вщент і розтрощені на мільйони дрібних шматочків, по яких били снарядами, ракетами та кулями", - наголосив глава США.

Водночас американський лідер наголосив, що він незадоволеним всіма, хто бере участь в цій війні.

"Я знаю, що це війна, це жахливо, і це не мало взагалі ставатися. Я говорив з президентом (РФ Володимиром, ред.) Путіним про це. І Путін знає, що він би не почав би це все, якби я був президентом. Зараз я намагаюся його зупинити, тому що, як ви знаєте, Росія набагато більша. У неї більша військова сила", - наголосив Трамп.