"Пытаюсь остановить Путина". Трамп оправдался после заявлений о Зеленском и войне

"Я не считаю, что Зеленский ответственен за это. Но я не рад тому факту, что война началась", - заявил Трамп.

По его мнению, это война, которую США не начинали, и которая якобы могла бы не начаться, если бы он был президентом.

"Миллионы людей были бы живы, и города, которые сейчас разрушены, они бы развивались и процветали. Но сейчас эти города просто уничтожены до основания и разбиты на миллионы мелких кусочков, по которым били снарядами, ракетами и пулями", - подчеркнул глава США.

В то же время американский лидер подчеркнул, что он недоволен всеми, кто участвует в этой войне.

"Я знаю, что это война, это ужасно, и это не должно было вообще происходить. Я говорил с президентом (РФ Владимиром, ред.) Путиным об этом. И Путин знает, что он бы не начал бы это все, если бы я был президентом. Сейчас я пытаюсь его остановить, потому что, как вы знаете, Россия намного больше. У нее большая военная сила", - подчеркнул Трамп.