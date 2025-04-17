"Пытаюсь остановить Путина". Трамп оправдался после заявлений о Зеленском и войне

Украинский президент Владимир Зеленский не ответственен за войну в Украине. Но ее можно было бы избежать, если бы в США было другое руководство.
Как сообщает РБК-Украина об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я не считаю, что Зеленский ответственен за это. Но я не рад тому факту, что война началась", - заявил Трамп.
По его мнению, это война, которую США не начинали, и которая якобы могла бы не начаться, если бы он был президентом.
"Миллионы людей были бы живы, и города, которые сейчас разрушены, они бы развивались и процветали. Но сейчас эти города просто уничтожены до основания и разбиты на миллионы мелких кусочков, по которым били снарядами, ракетами и пулями", - подчеркнул глава США.
В то же время американский лидер подчеркнул, что он недоволен всеми, кто участвует в этой войне.
"Я знаю, что это война, это ужасно, и это не должно было вообще происходить. Я говорил с президентом (РФ Владимиром, ред.) Путиным об этом. И Путин знает, что он бы не начал бы это все, если бы я был президентом. Сейчас я пытаюсь его остановить, потому что, как вы знаете, Россия намного больше. У нее большая военная сила", - подчеркнул Трамп.
Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп нашел виновных в войне в Украине. Как ни странно, это, по заявлению Трампа оказалась не Россия.
Он заявил, что в войне в Украине виноваты предыдущий президент Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время ранее сегодня Трамп заявил, что ждет ответа Путина о прекращении огня. По его словам, решение должно быть уже на этой неделе.
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