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"Намагаюсь зупинити Путіна". Трамп виправдався після заяв про Зеленського та війну

США, Четвер 17 квітня 2025 21:50
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"Намагаюсь зупинити Путіна". Трамп виправдався після заяв про Зеленського та війну Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський не відповідальний за війну в Україні. Але її можна було б уникнути, якби в США було інше керівництво.

Як повідомляє РБК-Україна про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я не вважаю, що Зеленський відповідальний за це. Але я не радий тому факту, що війна почалась", - заявив Трамп.

На його думку, це війна, яку США не починали, і котра нібито могла б не початись, якби він був президентом.

"Мільйони людей були б живі, і міста, які зараз зруйновані, вони б розвивались та процвітали. Але зараз ці міста просто знищені вщент і розтрощені на мільйони дрібних шматочків, по яких били снарядами, ракетами та кулями", - наголосив глава США.

Водночас американський лідер наголосив, що він незадоволеним всіма, хто бере участь в цій війні.

"Я знаю, що це війна, це жахливо, і це не мало взагалі ставатися. Я говорив з президентом (РФ Володимиром, ред.) Путіним про це. І Путін знає, що він би не почав би це все, якби я був президентом. Зараз я намагаюся його зупинити, тому що, як ви знаєте, Росія набагато більша. У неї більша військова сила", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп знайшов винних у війні в Україні. Як не дивно, це, за заявою Трампа виявилась не Росія.

Він заявив, що у війні в Україні винні попередній президент Америки Джо Байден та президент України Володимир Зеленський.

Водночас раніше сьогодні Трамп заявив, що чекає відповіді Путіна щодо припинення вогню. За його словами, рішення має бути вже цього тижня.

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