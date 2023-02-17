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Генштаб: Намагаючись поповнити втрати, окупанти заманюють до своїх лав "гастарбайтерів"

Фото: Намагаючись поповнити втрати, окупанти заманюють до своїх лав "гастарбайтерів" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники кожного дня потужно б'ють по російських окупантах, знищуючи особовий склад ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Намагаючись поповнити втрати в живій силі, загарбники різними способами заманюють до своїх лав різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів".

"Нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних БПЛА.

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