Генштаб: Пытаясь восполнить потери, оккупанты заманивают в свои ряды "гастарбайтеров"

Украинские защитники каждый день мощно бьют по российским оккупантам, уничтожая личный состав врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Пытаясь восполнить потери в живой силе, захватчики разными способами привлекают в свои ряды разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров".
"Недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников", - отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, во временно оккупированный Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных БПЛА.
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