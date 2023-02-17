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Генштаб: Пытаясь восполнить потери, оккупанты заманивают в свои ряды "гастарбайтеров"

Фото: Пытаясь восполнить потери, оккупанты заманивают в свои ряды "гастарбайтеров" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники каждый день мощно бьют по российским оккупантам, уничтожая личный состав врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Пытаясь восполнить потери в живой силе, захватчики разными способами привлекают в свои ряды разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров".

"Недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, во временно оккупированный Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных БПЛА.

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