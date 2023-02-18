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Намагався завезти 3 млн гривень. На кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою

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Субота 18 лютого 2023 13:11
Намагався завезти 3 млн гривень. На кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою Фото: на кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою на суму 3 млн гривень (ДПСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який намагався в'їхати до України із незадекларованою готівкою на суму 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"3 300 000 гривень віз до України 57-річний чоловік. Таку суму вчора ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску Тиса під час перевірки авто", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що гроші водій ховав у кількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.

Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з'ясовуються.

Фото: готівка в автомобілі, зупиненому на кордоні з Угорщиною (ДПСУ)

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною затримали ухиліста, який вдавав жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

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