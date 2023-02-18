Намагався завезти 3 млн гривень. На кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою
На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який намагався в'їхати до України із незадекларованою готівкою на суму 3 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"3 300 000 гривень віз до України 57-річний чоловік. Таку суму вчора ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску Тиса під час перевірки авто", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ розповіли, що гроші водій ховав у кількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.
Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з'ясовуються.
Фото: готівка в автомобілі, зупиненому на кордоні з Угорщиною (ДПСУ)
Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною затримали ухиліста, який вдавав жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".
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