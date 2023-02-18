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Пытался ввезти 3 млн гривен. На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличкой

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Суббота 18 февраля 2023 13:11
Пытался ввезти 3 млн гривен. На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличкой Фото: на границе с Венгрией остановили авто, набитое наличкой на сумму 3 млн гривен (ГПСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

На границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался въехать в Украину с незадекларированной наличкой на сумму 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"3 300 000 гривен вез в Украину 57-летний мужчина. Такую сумму вчера вечером обнаружили пограничники с сотрудниками таможни в пункте пропуска Тиса во время проверки авто", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что деньги водитель прятал в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.

Выявленные средства изъяли. Обстоятельства дела выясняются.

Фото: наличные средства в автомобиле, остановленном на границе с Венгрией (ГПСУ)

Напомним, ранее на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он до последнего старался не признаваться в своем "перевоплощении".

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Государственная пограничная служба Граница с Украиной
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