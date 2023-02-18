Пытался ввезти 3 млн гривен. На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличкой

На границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался въехать в Украину с незадекларированной наличкой на сумму 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"3 300 000 гривен вез в Украину 57-летний мужчина. Такую сумму вчера вечером обнаружили пограничники с сотрудниками таможни в пункте пропуска Тиса во время проверки авто", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что деньги водитель прятал в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.

Выявленные средства изъяли. Обстоятельства дела выясняются.

Фото: наличные средства в автомобиле, остановленном на границе с Венгрией (ГПСУ)