Намагався залягти на дно в Одесі. СБУ затримала колишнього бойовика "Призрака" (фото)

"Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляють в СБУ, щоб затримати бойовика знадобилась багатоетапна спецоперація, в ході якої співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали в Одеській області, де він сподівався "залягти на дно".





За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел".

Що робив затриманий



Серед іншого, саме "Ангел" приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних вантажів" з Росії.



"Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганської області", - додають в СБУ.



Крім того:

зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Кремля;

під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Покарання

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.