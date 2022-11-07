Намагався залягти на дно в Одесі. СБУ затримала колишнього бойовика "Призрака" (фото)
На півдні України затримали колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють в СБУ, щоб затримати бойовика знадобилась багатоетапна спецоперація, в ході якої співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали в Одеській області, де він сподівався "залягти на дно".
За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел".
Що робив затриманий
Серед іншого, саме "Ангел" приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних вантажів" з Росії.
"Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганської області", - додають в СБУ.
Крім того:
- зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Кремля;
- під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.
Покарання
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялось, в Одеській області правоохоронці викрили прихильницю "руського міра". 60-річна жителька Березівського району активно поширювала проросійську пропаганду, стверджуючи, що українські військові знущаються над цивільним населенням, а російська армія на чолі з Путіним наводять в Україні лад.
Також було засуджено інформатора, яка передавала ворогу дані про ЗСУ та коригувала обстріли на Донбасі.
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