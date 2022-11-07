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Пытался залечь на дно в Одессе. СБУ задержала бывшего боевика "Призрака" (фото)

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Одесса, Понедельник 07 ноября 2022 10:11
Пытался залечь на дно в Одессе. СБУ задержала бывшего боевика "Призрака" (фото) Фото: СБУ задержала бывшего боевика "Призрака" (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

На юге Украины задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Затем долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщают в СБУ, чтобы задержать боевика, понадобилась многоэтапная спецоперация, в ходе которой сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно".

По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел".

Что делал задержанный

Среди прочего, именно "Ангел" скрыто снабжало оружием и боеприпасами террористов так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных грузов" из России.

"Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области", - добавляют в СБУ.

Кроме того:

  • злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов Кремля;
  • во время пропагандистских мероприятий он на собственном "примере" занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

Наказание

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Одесской области полицейские разоблачили поклонницу "русского мира". 60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду, утверждая, что украинские военные издеваются над гражданским населением, а российская армия во главе с Путиным наводят порядок в Украине.

Также был осужден информатор, который передавал врагу данные об ВСУ и корректировал обстрелы на Донбассе.

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