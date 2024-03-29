ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намагався втекти від поліції. У Польщі в аварії загинув 18-річний українець

Ополе, П'ятниця 29 березня 2024 22:09
UA EN RU
Намагався втекти від поліції. У Польщі в аварії загинув 18-річний українець Ілюстративне фото: у Польщі в аварії загинув 18-річний українець (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі 18-річний українець у спробі втекти від поліції врізався у придорожній стовп. Він загинув унаслідок аварії.

Про це заявили у прес-службі головного управління поліції польського міста Ополе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

За інформацією правоохоронців, у четвер, 28 березня, незадовго до півночі поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався хаотично. Поліцейські намагалися зупинити водія за допомогою світолового сигналу, але він продовжив рух.

Після цього польські правоохоронці викликали підкріплення. На одній із вулиць в Ополе перекрили дорогу, щоб не дозволити водієві втекти. У спробі об'їхати загородження він розігнався до 200 кілометрів на годину і врізався у придорожній стовп.

Як з'ясувалося пізніше, водієм виявився 18-річний громадянин України. Його доправили до лікарні, але незважаючи на зусилля лікарів, хлопець загинув. Поліція встановлює деталі події.

ДТП з українцями у Польщі

Нагадаємо, 1 березня у Польщі автомобіль врізався у натовп людей, коли вони переходили через пішохідний перехід. Згодом стало відомо, що серед постраждалих були шість українців.

Також наприкінці січня український автобус потрапив в аварію у Польщі. На автобусі з України до Польщі їхали 59 пасажирів та два водії.

Внаслідок ДТП 18 людей доправили до лікарні. Поляки запевняли, що їхнім життям нічого не загрожує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польща Підлітки
NEWS
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії