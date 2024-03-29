Намагався втекти від поліції. У Польщі в аварії загинув 18-річний українець
У Польщі 18-річний українець у спробі втекти від поліції врізався у придорожній стовп. Він загинув унаслідок аварії.
Про це заявили у прес-службі головного управління поліції польського міста Ополе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
За інформацією правоохоронців, у четвер, 28 березня, незадовго до півночі поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався хаотично. Поліцейські намагалися зупинити водія за допомогою світолового сигналу, але він продовжив рух.
Після цього польські правоохоронці викликали підкріплення. На одній із вулиць в Ополе перекрили дорогу, щоб не дозволити водієві втекти. У спробі об'їхати загородження він розігнався до 200 кілометрів на годину і врізався у придорожній стовп.
Як з'ясувалося пізніше, водієм виявився 18-річний громадянин України. Його доправили до лікарні, але незважаючи на зусилля лікарів, хлопець загинув. Поліція встановлює деталі події.
ДТП з українцями у Польщі
Нагадаємо, 1 березня у Польщі автомобіль врізався у натовп людей, коли вони переходили через пішохідний перехід. Згодом стало відомо, що серед постраждалих були шість українців.
Також наприкінці січня український автобус потрапив в аварію у Польщі. На автобусі з України до Польщі їхали 59 пасажирів та два водії.
Внаслідок ДТП 18 людей доправили до лікарні. Поляки запевняли, що їхнім життям нічого не загрожує.
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