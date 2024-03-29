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Пытался сбежать от полиции. В Польше в аварии погиб 18-летний украинец

Ополе, Пятница 29 марта 2024 22:09
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Пытался сбежать от полиции. В Польше в аварии погиб 18-летний украинец Иллюстративное фото: в Польше в аварии погиб 18-летний украинец (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше 18-летний украинец в попытке сбежать от полиции врезался в придорожный столб. Он погиб в результате аварии.

Об этом заявили в пресс-службе главного управления полиции польского города Ополе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По информации правоохранителей, в четверг, 28 марта, незадолго до полуночи полицейский патруль заметил автомобиль, который двигался хаотично. Полицейские пытались остановить водителя при помощи светового сигнала, но он продолжил движение.

После этого польские правоохранители вызвали подкрепление. На одной из улиц в Ополе перекрыли дорогу, чтобы не позволить водителю сбежать. В попытке объехать заграждение он разогнался до 200 километров в час и врезался в придорожный столб.

Как выяснилось позже, водителем оказался 18-летний гражданин Украины. Его доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, парень погиб. Полиция устанавливает детали происшествия.

ДТП с украинцами в Польше

Напомним, 1 марта в Польше автомобиль врезался в толпу людей, когда они переходили через пешеходный переход. Позже стало известно, что среди пострадавших были шесть украинцев.

Также в конце января украинский автобус попал в аварию в Польше. На автобусе из Украины в Польшу ехали 59 пассажиров и два водителя.

В результате ДТП 18 человек доставили в больницу. Поляки заверяли, что их жизням ничего не угрожает.

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