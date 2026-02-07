Намагався втекти, а потім дістав ніж: у Харкові чоловік поранив двох працівників ТЦК

Напади на ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки агресії в бік представників ТЦК під час вручення повісток або перевірки документів.

В п’ятницю, 6 лютого, невідомі особи здійснили напад на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК, внаслідок чого кільком військовозобов’язаним вдалося втекти.

Повідомляється, що цього дня військовослужбовці ТЦК супроводжували чоловіків після проходження військово-лікарської комісії з метою визначення їхньої придатності до проходження військової служби.

Окремий інцидент стався в Одесі, чоловік напав на військовослужбовця ТЦК, завдавши йому ножового поранення, після чого зник з місця події. Напад відбувся ввечері 4 лютого 2026 року в районі вулиці Мечникова.

В цей час спільна група, до складу якої входили представники ТЦК та Національної поліції, проводила заходи з оповіщення населення. Під час перевірки документів один із громадян на законну вимогу надати військово-облікові дані відреагував агресивно.