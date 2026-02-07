Пытался убежать, а потом достал нож: в Харькове мужчина ранил двух работников ТЦК

Нападения на ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи агрессии в сторону представителей ТЦК во время вручения повесток или проверки документов.

В пятницу, 6 февраля, неизвестные лица совершили нападение на группу оповещения Ровенского областного ТЦК, в результате чего нескольким военнообязанным удалось убежать.

Сообщается, что в этот день военнослужащие ТЦК сопровождали мужчин после прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения их пригодности к прохождению военной службы.

Отдельный инцидент произошел в Одессе, мужчина напал на военнослужащего ТЦК, нанеся ему ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. Нападение произошло вечером 4 февраля 2026 года в районе улицы Мечникова.

В это время совместная группа, в состав которой входили представители ТЦК и Национальной полиции, проводила мероприятия по оповещению населения. Во время проверки документов один из граждан на законное требование предоставить военно-учетные данные отреагировал агрессивно.