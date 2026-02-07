RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пытался убежать, а потом достал нож: в Харькове мужчина ранил двух работников ТЦК

Фото: в Харькове полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух военных ТЦК (umdpl.info)
Автор: Сергей Козачук

В Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения головы и туловища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

Читайте также: Ударил ножом и убежал: в Одессе мужчина напал на военного ТЦК

По информации правоохранителей, инцидент произошел во время плановых мобилизационных мероприятий. Заметив военных, 31-летний местный житель пытался убежать, однако впоследствии перешел к агрессивным действиям.

"Мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двух работников ТЦК и СП", - отметили в полиции.

У пострадавших диагностировали непроникающие ножевые порезы. Нападавшего оперативно задержали сотрудники криминальной полиции.

Следователи уже выдвинули задержанному подозрение по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в управлении полиции.

 

Нападения на ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи агрессии в сторону представителей ТЦК во время вручения повесток или проверки документов.

В пятницу, 6 февраля, неизвестные лица совершили нападение на группу оповещения Ровенского областного ТЦК, в результате чего нескольким военнообязанным удалось убежать.

Сообщается, что в этот день военнослужащие ТЦК сопровождали мужчин после прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения их пригодности к прохождению военной службы.

Отдельный инцидент произошел в Одессе, мужчина напал на военнослужащего ТЦК, нанеся ему ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. Нападение произошло вечером 4 февраля 2026 года в районе улицы Мечникова.

В это время совместная группа, в состав которой входили представители ТЦК и Национальной полиции, проводила мероприятия по оповещению населения. Во время проверки документов один из граждан на законное требование предоставить военно-учетные данные отреагировал агрессивно.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКХарьковМобилизация в УкраинеПолицейские