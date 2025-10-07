Намагався встановити GPS-маячок на авто ЗСУ: російський агент отримав вирок

За інформацією СБУ, за допомогою прихованого "маячка" росіяни сподівалися в режимі реального часу відстежувати рух українських військ у напрямку фронту.

Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець Київської області. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легких" заробітків у Telegram-каналах.

Після вербування агенту дали завдання: прибути до Кіровоградської області та відстежувати місця базування автоколон Сил оборони.

Далі зловмисник обманом залучив до підривної діяльності місцевого неповнолітнього, пообіцявши йому "швидкі гроші". За це юнак мав у темну пору доби прокрастися до спецавтомобіля ЗСУ і встановити на ньому GPS-трекер.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в лютому цього року.

Також під час розслідування було задокументовано, як зловмисник для куратора додатково стежив за геолокаціями блокпостів та будівель ТЦК.

За матеріалами слідства СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).