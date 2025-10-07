RU

Пытался установить GPS-маячок на авто ВСУ: российский агент получил приговор

Фото: к 15 годам тюрьмы приговорили еще одного российского агента (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еще один российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, с помощью скрытого "маячка" россияне надеялись в режиме реального времени отслеживать движение украинских войск в направлении фронта.

Как установило расследование, выполнением вражеского задания занимался завербованный российскими спецслужбистами 20-летний житель Киевской области. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легких" заработков в Telegram-каналах.

После вербовки агенту дали задание: прибыть в Кировоградскую область и отслеживать места базирования автоколонн Сил обороны.

Далее злоумышленник обманом привлек к подрывной деятельности местного несовершеннолетнего, пообещав ему "быстрые деньги". За это юноша должен был в темное время суток прокрасться к спецавтомобилю ВСУ и установить на нем GPS-трекер.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в феврале этого года.

Также в ходе расследования было задокументировано, как злоумышленник для куратора дополнительно следил за геолокациями блокпостов и зданий ТЦК.

По материалам следствия СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

 

Приговоры агентам РФ

Напомним, недавно агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал вражеские удары по Запорожью.

Также агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по Виннице и Сумах, приговорили к 15 годам тюрьмы.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Ранее мы также сообщали, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Одесской области.

