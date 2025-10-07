Пытался установить GPS-маячок на авто ВСУ: российский агент получил приговор

Еще один российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
По информации СБУ, с помощью скрытого "маячка" россияне надеялись в режиме реального времени отслеживать движение украинских войск в направлении фронта.
Как установило расследование, выполнением вражеского задания занимался завербованный российскими спецслужбистами 20-летний житель Киевской области. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легких" заработков в Telegram-каналах.
После вербовки агенту дали задание: прибыть в Кировоградскую область и отслеживать места базирования автоколонн Сил обороны.
Далее злоумышленник обманом привлек к подрывной деятельности местного несовершеннолетнего, пообещав ему "быстрые деньги". За это юноша должен был в темное время суток прокрасться к спецавтомобилю ВСУ и установить на нем GPS-трекер.
Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в феврале этого года.
Также в ходе расследования было задокументировано, как злоумышленник для куратора дополнительно следил за геолокациями блокпостов и зданий ТЦК.
По материалам следствия СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
