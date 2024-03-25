Намагався влаштуватись до поліції. СБУ затримала "крота" РФ який хотів шпигувати за військовими

У Київській області співробітники СБУ затримали зрадника, який працював на ФСБ та за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції.



"У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України", - йдеться в повідомленні.



Крім того, як зазначають у відомстві, він сподівався отримати більше "можливостей" для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ.

Розвідка для підготовки атак

Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій.

Щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання "крота", ФСБ дала йому "тестове" завдання.

Зокрема окупанти доручили своєму поплічнику розвідати у Київській області місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів.

Разом з цим він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ.

Щоб зробити це, зрадник "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.

Встиг подати документи для шпигунства

Правоохоронці "покроково" документували дії російського агента і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.

Затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

Для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати "потрібних" об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.

Наразі йому повідомлено про підозру за однією зі статей ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.