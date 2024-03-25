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Пытался устроиться в полицию. СБУ задержала "крота" РФ, который хотел шпионить за военными

Фото: агент ФСБ хотел устроиться в полицию для шпионажа в пользу РФ (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за «Гвардией наступления» и подразделениями ВСУ. теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Киевской области сотрудники СБУ задержали предателя, которsй работал на ФСБ и по указанию оккупантов пытался устроиться в Национальную полицию.

"В случае успешного зачисления на службу, он должен собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в "Гвардию наступления" МВД Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, он надеялся получить больше "возможностей" для сбора данных о личном составе и перемещении военной техники ВСУ.

Разведка для подготовки атак

Развединформация требовалась рашистам для подготовки воздушных атак на объекты Сил обороны и планирования боевых операций.

Чтобы убедиться в способности агента выполнить задачу "крота", ФСБ дала ему "тестовую" задачу.

В частности, оккупанты поручили своему приспешнику разведать в Киевской области места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов.

При этом он должен был собрать для ФСБ максимум информации об одной из механизированных бригад ВСУ.

Чтобы сделать это, предатель "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе бригады и погиб на передовой.

Успел подать документы для шпионажа

Правоохранители "пошагово" документировали действия российского агента и на финальном этапе спецоперации задержали его в собственном доме. К тому времени он уже подал документы как кандидат на вступление в ряды Национальной полиции.

Задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Для выполнения враждебных указаний предатель объезжал местность, где фиксировал координаты нужных объектов, а затем передавал геолокации российскому куратору.

На данный момент ему сообщено о подозрении по одной из статей УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание и изъятые доказательства сотрудничества предателя ФСБ (t.me/SBUkr)

Задержания предателей в Украине

Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

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