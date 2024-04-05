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Намагався штурмувати українські позиції на мопеді: нацгвардійці взяли у полон російського морпіха

Фото: нацгвардійці взяли у полон російського морпіха (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Нацгвардійцям вдалось взяти у полон російського морського піхотинця. Окупант намагався штурмувати українські позиції на мопеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НГУ у Telegram.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полоненому окупанту 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ і з вересня 2023 року брав участь у бойових діях у Донецькій області.

"За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ", - йдеться в повідомленні.

Взяття у полон російських окупантів

Раніше Сили оборони України на Запорізькому напрямку змогли взяти в полон групу росіян, а сам процес вдалося зафіксувати на відео.

Також Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.

Крім того, Сили оборони України на Запорізькому напрямку відбили атаку окупантів і змогли взяти в полон 11 росіян.

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Війна Росії проти України