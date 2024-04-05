Намагався штурмувати українські позиції на мопеді: нацгвардійці взяли у полон російського морпіха

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полоненому окупанту 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ і з вересня 2023 року брав участь у бойових діях у Донецькій області.

"За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ", - йдеться в повідомленні.