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ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли в полон групу окупантів і показали відео

Запорізька область, Понеділок 19 лютого 2024 21:07
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ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли в полон групу окупантів і показали відео Архівне фото: ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли в полон групу окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку змогли взяти в полон групу росіян, а сам процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".

"Пішли полонені на півдні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку та закріпитися на наших позиціях.

"Ворог потрапляє в полон. Помирає. Тікає. Оборона стабільна", - додали військові.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.

Також Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.

Тиждень тому Сили оборони України на Запорізькому напрямку відбили атаку окупантів і змогли взяти в полон 11 росіян.

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