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Пытался штурмовать украинские позиции на мопеде: нацгвардейцы взяли в плен русского морпеха

Фото: нацгвардейцы взяли в плен российского морпеха (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Нацгвардейцам удалось взять в плен русского морского пехотинца. Оккупант пытался штурмовать украинские позиции на мопеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Telegram.

"При работе одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти поближе и провести разведку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пленнику 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ и с сентября 2023 участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

"По словам пленника, был призван на должность водителя, однако затем был переведен в штурмовое подразделение", - говорится в сообщении.

Взятие в плен российских оккупантов

Ранее Силы обороны Украины в Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.

Также Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.

Кроме того, Силы обороны Украины на Запорожском направлении отразили атаку кафиров и смогли взять в плен 11 россиян.

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Война России против Украины