Намагався розсварити Україну з Польщею. ДБР повідомило про підозру "регіоналу"

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Вадима Колесніченка.

Що сталось

До подій Революції Гідності підозрюваний брав активну участь у спробах унеможливити інтеграцію України до Європейського союзу (ЄС) та зблизити Київ з Москвою. У тому ж числі організовував провокативні акції аби розсварити Україну з Польщею.

У 2014-му, після дострокового складення повноважень, він втік до Севастополя, де почав прислуговувати окупантам. Зокрема влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався на посаду так званого "губернатора".

"Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України. Депутат робив антиукраїнські заяви у кримських засобах масової інформації, робив антиукраїнські відеозаписи, що розміщувались у мережі Інтернет для загального перегляду", - пише ДБР.

У своїх промовах зрадник також:

публічно вихваляв загарбницьку війну проти України;

принижував український народ;

заперечував українську державність.

Що загрожує

За вчинення вищезгаданих дій зраднику загрожує довічне ув'язнення.