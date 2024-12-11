RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Пытался рассорить Украину с Польшей. ГБР сообщило о подозрении "регионалу"

Фото: Вадим Колесниченко (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Сообщено о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной "Партии регионов". В том же числе "регионала" подозревают в разжигании национальной вражды и глорификации страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

По информации источников РБК-Украина, речь идет о Вадиме Колесниченко.

Что произошло

До событий Революции Достоинства подозреваемый принимал активное участие в попытках сделать невозможным интеграцию Украины в Европейский союз (ЕС) и сблизить Киев с Москвой. В том же числе организовывал провокационные акции, чтобы рассорить Украину с Польшей.

В 2014-м, после досрочного сложения полномочий, он сбежал в Севастополь, где начал прислуживать оккупантам. В частности устроился советником в оккупационную администрацию, а затем тщетно баллотировался на должность так называемого "губернатора". 

"Не получив желаемых должностей и признания, предатель продолжил проведение подрывной деятельности против Украины. Депутат делал антиукраинские заявления в крымских средствах массовой информации, делал антиукраинские видеозаписи, которые размещались в сети Интернет для всеобщего просмотра", - пишет ГБР. 

В своих речах предатель также: 

  • публично восхвалял захватническую войну против Украины; 
  • унижал украинский народ; 
  • отрицал украинскую государственность. 

Что угрожает

За совершение вышеупомянутых действий предателю грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в 2023 году сообщила о подозрении трем "регионалам", которые помогали оккупантам и возглавили незаконную администрацию во время полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРПартия регионов