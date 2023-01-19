Ще трьом "регіоналам" з Луганської області загрожує в'язниця за співпрацю з РФ

Колаборантам зі Старобільська Луганської області загрожує ув'язнення за співпрацю з Росією. Вони допомагали окупантам та очолили незаконну адміністрацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисниками виявилися троє "регіоналів", які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

На початку повномасштабної війни вони запропонували окупантам допомогу. За це їх призначили керівниками так званої "администрации Старобельского района ЛНР". Колаборанти виконували завдання Москви для поширення кремлівського режиму та придушення партизанського руху.

Зрадники беруть активну участь у створенні окупаційних органів на території захопленого району, зокрема так званих "таможенного поста" та підрозділу "МВД ЛНР".

Крім того, 12 травня минулого року колаборанти з нагоди "Дня Росії" організували підняття триколору на центральній площі Старобільська.

СБУ зібрала докази злочинної діяльності "регіоналів". Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, а також за ч. 5 ст. 111-1 ККУ. Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук.

Колаборантам загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Фото: трьом колаборантам зі Старобільська загрожує 15 років в'язниці (t.me/SBUkr)