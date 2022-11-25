Активісти подали в НАБУ заяву про сукупні злочини екс-нардепа Микитася

Голова громадського об’єднання "Всеукраїнська рала протидії корупції та громадської експертизи влади" Андрій Буднік подав в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву про сукупні злочини осіб, до складу яких входить прокурор Печерського району Києва, працівники СБУ, екс-нардеп Максим Микитась та інші.

"Микитась розорив "Укрбуд", замішаний у купі банальних розбоїв, крадіжці людей… Він прямо із СІЗО намагається за банальною рейдерською схемою заволодіти майном стратегічної компанії (до речі, єдиної в Україні, яка будує метрополітени) "Київметробуд". Схема проста - колись Микитась тримав під контролем компанію "Укрметротунельбуд" (до банкрутства). Вони вигадали, що нібито в 1995 році ця компанія віддала своє майно "Київметробуду", яка все життя будувала метро, була відкрита справа. Начебто "Київметробуд" заволодів незаконно майном "Укрметротунельбуду", а до справи додали "свідчення" подільника Микитася Токарева, який довгий час був акціонером "Київметробуду" (все ніяк не може від кормушки відійти). Вся ця маячня робиться лише для того, аби арештувати майно, заблокувати роботу "Київметробуду" та поставити або свою охорону, або начебто передати майно на зберігання, а потім розікрасти", - заявив експерт.

За його словами, у воєнний час це мародерство групою осіб. На додаток, прокурорам не заважає навіть той факт, що майно "Київметробуду" передано у воєнний час до ЗСУ, а в гуртожитках компанії живуть вимушені переселенці.

"Крім НАБУ, ми подали звернення до Офісу генпрокурора, президенту, а також надішлемо всі матеріали депутатам Європарламенту, які спеціалізуються на антикорупційних питаннях. З ними ми вже підписали меморандуми, вони будуть вже від себе писати документи, та тримати питання на контролі", - додав Буднік.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Микитася затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. Він намагався “переконати” міського голову укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва метрополітену у місті поза конкурсом.

Також ми писали, що Микитася підозрюють у замовному викраденні та вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, якого він вимагав 800 тисяч доларів.