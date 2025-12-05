ua en ru
Намагався підірвати авто з захисниками: у Миколаєві затримали агента РФ

П'ятниця 05 грудня 2025 10:59
UA EN RU
Намагався підірвати авто з захисниками: у Миколаєві затримали агента РФ Фото: СБУ у Миколаєві затримали агента РФ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контррозвідка СБУ запобігла новому теракту у Миколаєві. У місті затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив авто з воїнами Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті.

Деталі справи

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії.

За матеріалами справи, замовлення росіян виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" в інтернеті. Після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо виготовлення СВП із підручних засобів.

Потім агента "відрядили" до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

Замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових. Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Що загрожує підозрюваному

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що у Лозовій Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці.

