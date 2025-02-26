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Намагалися знищити релейні шафи. СБУ викрила трьох поплічників ФСБ

Середа 26 лютого 2025 13:23
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Намагалися знищити релейні шафи. СБУ викрила трьох поплічників ФСБ Фото: СБУ викрила трьох поплічників ФСБ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській та Дніпропетровській областях викрито трьох поплічників Федеральної служби безпеки (ФСБ), які намагалися знищити релейні шафи "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Для вчинення диверсій зловмисники застосовували легкозаймисті суміші, які власноруч виготовляли за інструкціями ФСБ.

Фото: СБУ викрила трьох поплічників ФСБ (t.me/SBUkr)

Київська область

У Київській області затримано одного учасника групи підпалювачів, яку СБУ нейтралізувала ще у грудні 2024-го. Ним виявився 21-річний фігурант, який "заліг на дно", а згодом на замовлення ФСБ підпалив дві релейні шафи поблизу столиці.

Дніпропетровська область

Затримано двох зловмисників, серед яких 20-річний рецидивіст, який раніше відбув покарання за крадіжки, а на початку 2025-го підпалив дві релейні шафи.

Інший фігурант - 16-річний студент місцевого коледжу, якого затримали "на гарячому", коли він намагався підпалити релейну шафу на залізничному переїзді поблизу Кам’янського. Одним із його наступних завдань було пустити з рейок вантажний потяг, який перевозив техніку Збройних сил України (СБУ) на передову.

Що загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (ККУ) - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по військових об'єктах в Київській, Харківській та Львівській областях.

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Служба безпеки України Укрзалізниця
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