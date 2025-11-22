Намагалися використати туман: ЗСУ ліквідували росіян на шляху до центра Покровська

Зазначається, що російські окупанти зосередили найбільше угруповання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог виявляє високу активність, але Збройні сили України відбивають російські атаки.

Покровськ

В самому Покровську тривають пошуково-штурмові дії. До них залучені бойові підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони.

"Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації", - сказано у повідомленні.

Росіяни також намагаються обійти Покровськ та вийти до н/п Гришине на північному заході від міста. Ці спроби успіху не мають - усі штурмові групи ворога знищуються на підході. Російська логістика біля Покровська у місті просочення росіян перерізана. В інших місцях будуються та нарощуються додаткові інженерні загородження.

Мирноград

Окрім Покровська, росіяни намагаються просочитися до Мирнограда, але тут в них ще менше успіхів. Усі спроби малих штурмових груп пройти до міста виявляються, ворог знищується.

"Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті. Для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним. На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв", - зазначили у Генштабі.