Намагалися використати туман: ЗСУ ліквідували росіян на шляху до центра Покровська

Російські окупанти протягом кількох днів, використовуючи погодні умови - густий туман - намагалися пройти до центру Покровська. Спроби ворога зазнали краху, окупанти мають великі втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що російські окупанти зосередили найбільше угруповання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог виявляє високу активність, але Збройні сили України відбивають російські атаки.
В самому Покровську тривають пошуково-штурмові дії. До них залучені бойові підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони.
"Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації", - сказано у повідомленні.
Росіяни також намагаються обійти Покровськ та вийти до н/п Гришине на північному заході від міста. Ці спроби успіху не мають - усі штурмові групи ворога знищуються на підході. Російська логістика біля Покровська у місті просочення росіян перерізана. В інших місцях будуються та нарощуються додаткові інженерні загородження.
Окрім Покровська, росіяни намагаються просочитися до Мирнограда, але тут в них ще менше успіхів. Усі спроби малих штурмових груп пройти до міста виявляються, ворог знищується.
"Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті. Для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним. На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв", - зазначили у Генштабі.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті. Українські війська проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції.
Відомо, що окупанти вкотре використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Також раніше 7-й корпус ДШВ повідомляв, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і захопити населений пункт Гришине, що розташований на північному заході від міста. Спроби росіян успіху не мають.