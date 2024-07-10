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Намагались втекти до Молдови на зерновозі. ДПСУ затримала більше 20 "туристів"

Середа 10 липня 2024 12:25
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Намагались втекти до Молдови на зерновозі. ДПСУ затримала більше 20 "туристів" Фото: ДПСУ затримала більше 20 "туристів" біля кордону з Молдовою (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили групу з 23 людей, які незаконно намагались втекти до Молдови. Вартість "послуги" складала до 16 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки", - пише ДПСУ.

За переправу порушники заплатили від 5 до 16 тисяч доларів. Втім, прогулянка для них довго не тримала, оскільки пізніше їх, як й згадувалось вище, затримали прикордонники.

"На усіх склали адмінпротоколи, коло причетних до схеми осіб встановлюється", - пише ДПСУ.

Мобілізація в Україні

У травні в Україні був оновлений закон про мобілізацію. Зокрема, було дозволено мобілізувати до армії з 25 років, а не з 27, як було раніше. Крім того, змінилися правила вручення повісток, і було посилено покарання за ухилення від служби.

Як нещодавно заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, у червні спостерігалася позитивна динаміка в мобілізації, і її темпи були вищими, ніж у березні та лютому.

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Мобілізація в Україні
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