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Пытались бежать в Молдову на зерновозе. ГПСУ задержала более 20 "туристов"

Среда 10 июля 2024 12:25
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Пытались бежать в Молдову на зерновозе. ГПСУ задержала более 20 "туристов" Фото: ГПСУ задержала более 20 "туристов" у границы с Молдовой (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники разоблачили группу из 23 человек, которые незаконно пытались сбежать в Молдову. Стоимость "услуги" составляла до 16 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Группу мужчин в приграничье на зерновозе подвез соратник организатора незаконной схемы. Далее в Молдову они должны были идти пешком", - пишет ГПСУ.

За переправу нарушители заплатили от 5 до 16 тысяч долларов. Впрочем, прогулка для них долго не длилась, поскольку позже их, как и упоминалось выше, задержали пограничники.

"На всех составили админпротоколы, круг причастных к схеме лиц устанавливается", - пишет ГНСУ.

Мобилизация в Украине

В мае в Украине был обновлен закон о мобилизации. В частности, было разрешено мобилизовать в армию с 25 лет, а не с 27, как было раньше. Кроме того, изменились правила вручения повесток, и было ужесточено наказание за уклонение от службы.

Как недавно заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, в июне наблюдалась положительная динамика в мобилизации, и ее темпы были выше, чем в марте и феврале.

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