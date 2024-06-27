Міноборони про темпи мобілізації: динаміка позитивна, краще ніж в березні та лютому

У Міноборони відзначають позитивну динаміку в темпах мобілізації в Україні. Ситуація краще, ніж у березні та лютому.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються. Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", - сказав він.

За словами спікера, в Міноборони розуміють, що аби ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися у війську, потрібен деякий час.

"Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращюється, якщо порівнювати з березнем або лютим", - констатував Лазуткін.