Намагались втекти на човні до Угорщини. Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів

Військовослужбовці Мукачівського загону затримали чотирьох ухилянтів, які намагались втекти до Угорщини на гумовому човні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Їхню спробу припинили військовослужбовці Мукачівського загону. Помітивши чоловіків, прикордонний наряд висунувся до них. За такий "вояж" без жодних гарантій троє затриманих заплатили по 5 500 доларів, четвертий - 9 100 доларів", - пише пресслужба.

Проти правопорушників було складено адмінпротоколи. Причетні до організації схеми наразі встановлюються.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, Служба безпеки України нещодавно викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Як розповідав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, протягом минулого року було викрито більше ніж 3 тисячі спроб втекти з України через підроблені документи.