Намагались видурити гроші у Святвечір. ДБР затримало депутата облради й його спільника

Працівники ДБР затримали депутата Львівської обласної ради й заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались видурити більше мільйон гривень у підприємця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Як пише ДБР, шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у Львівській області, але він відмовився. Після того, як останній самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли йому та почали вимагати частину прибутку.
Фото: ДБР затримало депутата облради й його спільника (dbr.gov.ua)
Зрештою депутата облради та його спільника було затримано на "гарячому" під час отримання 25 тисяч доларів й 190 тисяч гривень.
Обидвом затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми.
"Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - додає ДБР.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як ДБР у Чернівецькій області спіймало на "гарячому" правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії.
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