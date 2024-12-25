Намагались видурити гроші у Святвечір. ДБР затримало депутата облради й його спільника

Як пише ДБР, шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у Львівській області, але він відмовився. Після того, як останній самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли йому та почали вимагати частину прибутку.

Фото: ДБР затримало депутата облради й його спільника (dbr.gov.ua)

Зрештою депутата облради та його спільника було затримано на "гарячому" під час отримання 25 тисяч доларів й 190 тисяч гривень.

Обидвом затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - додає ДБР.