Проводив ухилянтів до Румунії. На Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця

У Чернівецькій області на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії. Тепер йому загрожує до 9 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Від початку липня 2024-го правоохоронець збирав охочих в обумовленому місті й особисто довозив до одного із сіл, яке межує з Румунією. Після цього він переводив чоловіків пішки через ліс.

"Послуга" коштувала 6 тисяч євро з особи.

Фото: на Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам (dbr.gov.ua)

Правоохоронця спіймали на "гарячому" під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зокрема йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Йому загрожує до 9 років тюрми.