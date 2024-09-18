Проводив ухилянтів до Румунії. На Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця
У Чернівецькій області на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії. Тепер йому загрожує до 9 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Що сталось
Від початку липня 2024-го правоохоронець збирав охочих в обумовленому місті й особисто довозив до одного із сіл, яке межує з Румунією. Після цього він переводив чоловіків пішки через ліс.
"Послуга" коштувала 6 тисяч євро з особи.
Фото: на Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам (dbr.gov.ua)
Правоохоронця спіймали на "гарячому" під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.
Що загрожує
Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зокрема йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Йому загрожує до 9 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який планував незаконно виїхати з України, але проспав свою зупинку.
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