Пытались выманить деньги в Святвечер. ГБР задержало депутата облсовета и его сообщника

Как пишет ГБР, мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ во Львовской области, но он отказался. После того, как последний самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли ему и начали требовать часть прибыли.

Фото: ГБР задержало депутата облсовета и его сообщника (dbr.gov.ua)

В конце концов депутат облсовета и его сообщник были задержаны на "горячем" во время получения 25 тысяч долларов и 190 тысяч гривен.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет ГБР.