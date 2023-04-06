ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Двох "поліцейських" засудили до 12 років тюрми за роботу на окупантів у Херсоні

Новость на русском →
Херсон, Четвер 06 квітня 2023 15:50
Двох "поліцейських" засудили до 12 років тюрми за роботу на окупантів у Херсоні Фото: Двох "поліцейських" засудили до 12 років тюрми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Херсона співпрацювали з окупантами та отримали фейкові посади "поліцейських". Їх затримали та засудили до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Чоловіки погодилися на пропозицію співпраці від керівництва окупаційної влади, а саме "начальника головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області". Вони обійняли посади у цьому незаконному "правоохоронному органі", створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи на псевдопосадах, вони входили до складу так званих "слідчо-оперативних груп". Отримавши від окупантів вогнепальну зброю та спеціальні засоби, засуджені виконували обов’язки нібито щодо "розкриття злочинів".

"Насправді вони незаконно позбавляли свободи громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили інші слідчі дії, на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу", - пояснили в прокуратурі.

Двох чоловіків засудили за колабораційну діяльність до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, що двоє жительок Херсонської області брали участь у проведенні "референдуму" під час окупації РФ. Їх затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.

В Україні засудили до 13 років тюрми чотирьох бойовиків "ЛНР". Окупанти воювали проти ЗСУ на території Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Війна в Україні
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів