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Пытались оккупировать Донбасс. Двух боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 15:48
Пытались оккупировать Донбасс. Двух боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: Двух боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое жителей Горловки (Донецкая область) вступили в ряды "ДНР" и решили воевать против ВСУ на Донбассе. Их обвинили в терроризме и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В феврале прошлого года мужчины добровольно вступили в "народную милицию" "Донецкой народной республики". Они служили в одной из мотострелковых бригад в должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, оккупировали захваченные территории Украины и инженерно-техническое обустройство позиций. Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих РФ и участников "ДНР".

Мужчин обвинили в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

  • Государственная измена;
  • Коллаборационная деятельность;
  • Участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании.

Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и конфискацией всего имущества.

Напомним, что двое жителей Херсона сотрудничали с оккупантами и получили фейковые должности "полицейских". Их задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Суд вынес приговор коллаборанту, корректировавшему российские удары по школам Николаева. Следующие 8 лет предатель проведет за решеткой.

Две жительницы Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

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