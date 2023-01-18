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"Пытаемся прекратить войну". Путин сделал очередное циничное заявление

Новина українською →
Среда 18 января 2023 13:22
"Пытаемся прекратить войну". Путин сделал очередное циничное заявление Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы пытается прекратить войну против Украины, несмотря на то, что для окончания боевых действий РФ следует вывести свои оккупационные войска с нашей территории и прекратить обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое цитируют российские пропагандистские каналы.

Он отметил, что на Донбассе боевые действия не прекращались с 2014 года.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и "специальная военная операция" - это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну и защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", - сказал он.

Путин также цинично заявил, что РФ якобы сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали... Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал диктатор.

Как сообщалось ранее, в Кремле возмущены формулой мира, которую предложил Зеленский. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что об этом "не может быть и речи".

Кроме того, Путин заявлял, что динамика развития войні против Украины якобы является положительной.

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