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Нам лишнего не нужно. Украина не собирается захватывать территории РФ, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 22:03
Нам лишнего не нужно. Украина не собирается захватывать территории РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Украина не начинала войну с Россией и не будет вести ее на территории государства-террориста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"Украина не воюет на территории РФ. Украина воюет исключительно на своей независимой территории и деоккупирует исключительно свои земли. На этом точка. Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ничего ни у кого забирать, но и не готовы отдавать свое, потому и воюем. А если бы были готовы отдавать свое, то не воевали", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не собирается захватывать территорию какого-либо государства.

"Это все влияет на отношение к нам, как будущего члена НАТО или цивилизованного государства. Если мы хотим быть в ЕС и НАТО, то должны вести себя соответственно", - отметил президент.

На вопрос о том, обращались ли в Украину союзники из-за якобы использования их оружия на территории России бойцами РДК и Легиона "Свобода России", Зеленский ответил, что "мы не используем оружие на территории России".

"Поэтому ко мне (с этими вопросами - ред.) никто не обращается", - добавил глава государства.

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