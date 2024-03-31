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Нам відомий якісний та кількісний склад ворога у Криму, - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Наразі Силам оборони відомо, з кого формується, які сили та засоби застосовує угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі, та протидіє на Херсонському та Запорізькому напрямках. Також відомо приблизний склад накопичення, що є у Криму.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Росіяни змушені підтягувати деякі ресурси з Криму, але в них все ж таки дуже ускладнена логістика. Дуже часто лунають заборони використання зрозумілих логістичних маршрутів", - розповіла Наталя Гуменюк.

За її словами, ворог усвідомлює, що наш вогневий контроль може бути дуже конкретним по цих напрямках. Зараз те угруповання, яке є на материковій тимчасово окупованій частині України, достатнє ворогу для того, щоб виконувати бойові завдання та поводити штурми.

Крім того, каже речниця, росіяни досить часто поміж собою проводять ротації у зв‘язку з тим, що штурмові дії довготривалий час не мають успіху. Заборона на використання техніки продовжує діяти. Це можна спостерігати як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках.

"Штурмуючи плацдарм у напрямку Кринок та Роботиного, ворог обмежений у використанні бронетехніки. На Дніпровському напрямку він її не використовує та ледь набирає групи для проведення одного-трьох штурмів на добу, то на Запорізькому напрямку рух дещо активніший, але обмеження бронетехніки також відстежується", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, партизани розповіли, як у Росії збираються посилити захист НПЗ від атак дронів. За їхніми даними, в Росії керівникам нафтопереробних заводів (НПЗ) роздали вказівки закупити системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), застосовувати "маскування" та посилювати захист резервуарів мішками з піском. Усе з метою протидії ударам дронами.

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