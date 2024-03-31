Нам відомий якісний та кількісний склад ворога у Криму, - Гуменюк

"Росіяни змушені підтягувати деякі ресурси з Криму, але в них все ж таки дуже ускладнена логістика. Дуже часто лунають заборони використання зрозумілих логістичних маршрутів", - розповіла Наталя Гуменюк.

За її словами, ворог усвідомлює, що наш вогневий контроль може бути дуже конкретним по цих напрямках. Зараз те угруповання, яке є на материковій тимчасово окупованій частині України, достатнє ворогу для того, щоб виконувати бойові завдання та поводити штурми.

Крім того, каже речниця, росіяни досить часто поміж собою проводять ротації у зв‘язку з тим, що штурмові дії довготривалий час не мають успіху. Заборона на використання техніки продовжує діяти. Це можна спостерігати як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках.

"Штурмуючи плацдарм у напрямку Кринок та Роботиного, ворог обмежений у використанні бронетехніки. На Дніпровському напрямку він її не використовує та ледь набирає групи для проведення одного-трьох штурмів на добу, то на Запорізькому напрямку рух дещо активніший, але обмеження бронетехніки також відстежується", - підсумувала Гуменюк.