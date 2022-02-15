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"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 10:48
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення безпекової ситуації. Та додав, що дипломатія продовжує цьому сприяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.

Нагадаємо, в Міноборони РФ сьогодні повідомили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.

Додамо, в РНБО заявили, що не вбачають загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого.

Зазначимо, вчора президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну та запевнив, що ситуація під контролем.

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МЗС Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
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"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
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