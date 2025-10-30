"Нам теж варто почати": Трамп пояснив наказ почати випробування ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому він доручив Пентагону почати проводити випробування ядерної зброї Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чому він написав відповідний пост, і що спонукало його зробити це прямо перед зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
У відповідь він сказав, що рішення пов'язане з тим, що інші країни проводять випробування ядерної зброї, а США - ні.
"Я не пов'язаний з іншими країнами, але, знаєте, вони всі проводять ядерні випробування. У нас ядерної зброї більше, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробувань. Ми зупинили їх багато років тому. Але раз інші проводять, думаю, нам теж варто", - сказав Трамп.
На уточнювальне запитання, коли і де це буде, президент сказав очікувати: "Це буде оголошено. У нас є випробувальні полігони. Все оголосимо".
Нагадаємо, буквально за годину до зустрічі з Сі Цзіньпіном, Дональд Трамп опублікував у Truth Social пост, де анонсував випробування ядерної зброї США.
За словами американського лідера, під час його першого терміну ядерну зброю країни було модернізовано. Однак Трамп стверджує, що "ненавидів це робити" через руйнівну силу ядерної зброї, при цьому у нього нібито не було вибору.
Він вкотре заявив, що США мають найбільше ядерної зброї, а Росія і Китай посідають друге і третє місце. При цьому додав, що Пекін через 5 років наздожене Москву.
"У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую вам за увагу до цього питання", - резюмував Трамп.