"Нам тоже стоит начать": Трамп объяснил приказ начать испытания ядерного оружия

В ходе общения с прессой Трампа спросили, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США - нет.

"Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент сказал ожидать: "Это будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны. Все объявим".