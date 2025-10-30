"Нам тоже стоит начать": Трамп объяснил приказ начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.
В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США - нет.
"Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит", - сказал Трамп.
На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент сказал ожидать: "Это будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны. Все объявим".
Напомним, буквально за час до встречи с Си Цзиньпином, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост, где анонсировал испытания ядерного оружия США.
По словам американского лидера, во время его первого срока ядерное оружие страны было модернизировано. Однако Трамп утверждает, что "ненавидел это делать" из-за разрушительной силы ядерного оружия, при этом у него якобы не было выбора.
Он в очередной заявил, что США имеют больше всех ядерное оружие, а Россия и Китай занимают второе и третье место. При этом добавил, что Пекин через 5 лет догонит Москву.
"В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - резюмировал Трамп.