"Нам все разрешили". Оккупанты подтверждают использование запрещенного оружия против населения

Служба безопасности опубликовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российские солдаты подтверждают использование против мирного населения запрещенного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Во время телефонного разговора с товарищем российский военный отметил, что руководство разрешило использовать запрещенные международным правом боеприпасы, в частности фосфорные и кассетные бомбы.
"Да, все ждут, когда Володьку (Путина, - ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя" сюда набросает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор - нам все разрешили, все пускаем туда", - заявил оккупант.
СБУ отметила, что с 2014 года украинские правоохранители фиксируют использование оккупационными войсками в зоне АТО/ООС запрещенного вооружения. После полномасштабного вторжения эти военные преступления совершаются по всей линии фронта.
Напомним, вчера российские оккупанты впервые сбросили зажигательные или фосфорные бомбы на мариупольскую "Азовсталь".
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