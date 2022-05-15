"Нам все дозволили". Окупанти підтверджують використання забороненої зброї проти населення

Служба безпеки опублікувала чергову перехоплену розмову окупантів. Російські солдати підтверджують використання проти мирного населення забороненої зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Під час телефонної розмови з товаришем російський військовий зазначив, що керівництво дозволило використовувати заборонені міжнародним правом боєприпаси, зокрема фосфорні та касетні бомби.
"Так, всі чекають, коли Володьку (Путіна, - ред.) це все заї*е, він війська виведе і "Тополя" сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор - нам усе дозволили, все пускаємо туди", - заявив окупант.
СБУ зазначила, що з 2014 року українські правоохоронці фіксують використання окупаційними військами в зоні АТО/ООС забороненого озброєння. Після повномасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються по всій лінії фронту.
Нагадаємо, вчора російські окупанти вперше скинули запалювальні або фосфорні бомби на маріупольську "Азовсталь".
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