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"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 10:39
"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против российских захватчиков, ведь военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.

Он отметил, что украинские военные могут идти вперед и быть успешными с тем, что есть уже сейчас.

"Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", - сказал он.

Зеленский описал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как "готовые", но сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", включая бронетехнику, которая поступает партиями.

В то же время, президент выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, рассчитывает Россия.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем.

К тому же секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные решения по срокам и направлениям контрнаступления еще не утверждены.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением
"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением
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