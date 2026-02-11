"Нам все одно, де зустрічатися": Зеленський про нову пропозицію США щодо переговорів

Реакція РФ на пропозицію США

Президент повідомив, що ініціатива щодо деескалації в енергетичній сфері була озвучена американською стороною під час контактів в Абу-Дабі. Проте замість припинення вогню Україна зафіксувала нову хвилю обстрілів.

"Відповіді від росіян ми не отримали. Напевно, навпаки, треба сказати: ми отримали відповідь у виді дронів та ракетних атак. Це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я... не готові поки що", - наголосив Зеленський.

Переговори в Маямі: позиція України

Паралельно обговорюється можливість проведення зустрічі делегацій у Маямі або повернення до формату в Абу-Дабі. Ініціатива щодо переговорів у США належить Вашингтону, і Київ уже надав своє підтвердження. Натомість російська сторона продовжує зволікати з відповіддю.

Глава держави зазначив, що для України ключовим фактором є не географія зустрічі, а її реальна ефективність.

"Нам все одно: чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат", -- зауважив він.