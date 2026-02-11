"Нам все одно, де зустрічатися": Зеленський про нову пропозицію США щодо переговорів

Україна готова до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат. Наразі розглядаються варіанти зустрічі в Маямі або Абу-Дабі, проте Росія поки що вагається.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Президент повідомив, що ініціатива щодо деескалації в енергетичній сфері була озвучена американською стороною під час контактів в Абу-Дабі. Проте замість припинення вогню Україна зафіксувала нову хвилю обстрілів.
"Відповіді від росіян ми не отримали. Напевно, навпаки, треба сказати: ми отримали відповідь у виді дронів та ракетних атак. Це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я... не готові поки що", - наголосив Зеленський.
Паралельно обговорюється можливість проведення зустрічі делегацій у Маямі або повернення до формату в Абу-Дабі. Ініціатива щодо переговорів у США належить Вашингтону, і Київ уже надав своє підтвердження. Натомість російська сторона продовжує зволікати з відповіддю.
Глава держави зазначив, що для України ключовим фактором є не географія зустрічі, а її реальна ефективність.
"Нам все одно: чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат", -- зауважив він.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що США запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі, на що Київ уже дав офіційну згоду.
Також президент наголошував, що прямих домовленостей із Росією щодо "енергетичного перемир'я" не було - це була виключно ініціатива американської сторони, яку Україна підтримала як крок до деескалації. Однак згодом він констатував, що РФ порушила ці домовленості, відновивши масовані атаки у найхолодніші дні зими.